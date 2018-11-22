«Единая Россия» раскритиковала омского депутата за слова о многодетных семьях

Слова депутата горсовета Омска Алексея Провозина о решении проблем многодетных семей с помощью исключительно федерального бюджета не имеют ничего общего с позицией «Единой России», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Речь идет о словах Провозина, который местные СМИ расценили как отказ от заботы о многодетных и призыв переложить расходы по выделению им земельных участков на федеральный бюджет.

«Слова Провозина о нежелании поддерживать многодетные семьи не имеют ничего общего с позицией «Единой России», для которой вопросы демографии и поддержки материнства и детства являются приоритетными», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что государством ведется огромная работа по поддержке семьи, материнства, детства, а в федеральном бюджете на ближайшие три года на демографию заложено 1 трлн 563 млрд рублей.

«И фракция «Единой России» в Государственной думе в трех чтениях консолидированно проголосовала за этот проект бюджета», – добавил секретарь генсовета.

В омском отделении партии отметили, что всегда уделяли «большое внимание социальной сфере, в частности проблемам многодетных семей».

«Что касается законодательной деятельности, то, конечно, наша позиция такова, что бюджеты всех уровней должны участвовать в поддержке и в решении проблем многодетных семей», – сказали в региональном отделении.