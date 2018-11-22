Путин оказался самым популярным в мире лидером среди собственных граждан

Итальянский Институт Милтона Фридмана обнаружил, что лидеров-глобалистов подвергают критике в собственных странах, а наиболее популярными среди собственных граждан стали лидеры КНР Си Цзиньпин и России Владимир Путин, которые отказались от стремления угодить всему миру в пользу своего народа.

Институт отмечает, что все чаще выборы в разных странах мира указывают на «отклонение вправо» – в сторону суверенистических и популистских представлений населения. Итальянские исследователи собрали данные последних исследований об уровне доверия к лидерам, пишет «ИноСМИ».

Выяснилось, что лидеры-глобалисты получают одобрение в общемировой оценке, но терпят поражение в собственных странах. А наиболее популярны Си Цзиньпин и Владимир Путин, а также премьер Джузеппе Конте. При этом в мире их оценивают совершенно противоположным образом.

Путин пользуется очень высоким уровнем поддержки среди граждан России.

«Высокий уровень одобрения позволяет ему сосредоточиться на внешней политике, чтобы нарастить влияние России в мире. Несмотря на то, что его можно счесть лидером правых суверенистов, российский президент пользуется особенно высоким одобрением и в остальном мире. Этот аспект, безусловно, связан с прагматическими условиями и оценкой на человеческом уровне подхода к международной политике», – говорится в исследовании института.

Отмечается, что «путинская Россия находит сегодня в мире все новых партнеров и союзников» – в особенности это касается стран Европейского союза, где евроскептики набирают популярность под вывеской традиционалистских или националистических идеологий и укрепляют связи и партнерские отношения с Россией, пишут исследователи.

Институт отмечает, что секрет суверенистических сил, которые решили завоевать расположение граждан в своих странах, отказавшись от стремления к хорошей оценке в мире, состоит «в способности давать простые ответы и предлагать простые решения внутренних проблем».

«Лидеров-суверенистов действительно сейчас считают единственными, кто способен найти решение экономических и социальных проблем в указанных странах. Высочайшего уровня одобрения и доверия в вопросах экономики политики достигают за счет обычных граждан своих стран, несмотря на скептицизм экономистов», – заявили исследователи.

Подчеркивается, что такие лидеры предлагают решения в ходе своих предвыборных кампаний и принимают их в дальнейшем.

«И даже если из-за этого весь остальной мир будет считать их нарушителями политкорректности, их избирателям этот аспект представляется признаком силы и заботы в первую очередь о национальных интересах», – говорится в исследовании института.

Ранее ВЦИОМ отмечал стабильность рейтинга президента России Владимира Путина.