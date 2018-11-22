Саммит G20 с участием Путина и Трампа начнется с неформального общения

Саммит G20 в Аргентине откроется с неформального общения между лидерами «большой двадцатки» на тему развития мира в ближайшие 10 лет, сообщила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

«Первое обсуждение с утра 30 ноября будет в нетрадиционном формате, так называемый ретрит. Это обсуждение неформальное, открытое, в котором будут участвовать только лидеры стран «Группы двадцати» и Испании, как основной приглашенной страны. Ни другие приглашенные страны, ни международные организации в этом обсуждении принимать участия не будут», – сказала Лукаш, передает РИА «Новости».

Лукаш добавила, что целью этого мероприятия будет открытый диалог о будущем мира на ближайшие 10 лет, о том, какие вызовы стоят перед странами с учетом технологической трансформации, происходящей в мировой экономике.

Конкретной повестки у встречи не заявлено, лидеры смогут обсудить любые темы, которые посчитают острыми, пояснила она.

Приоритеты председательства Аргентины сконцентрированы на вопросах справедливого и устойчивого развития мира, резюмировала Лукаш.

Ранее она заявляла, что ВТО находится не в вполне работающем состоянии и организацию нужно модернизировать, этот вопрос, по мнению Лукаш, стоит обсудить на G20.

Президент России Владимир Путин сообщал, что готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите в Аргентине. К двусторонней встрече на G20 готовятся и в Белом доме.