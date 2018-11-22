Опубликовано видео, запечатлевшее момент перед избиением пассажирки такси в Москве

Опубликовано видео с камер наблюдения, предшествующее избиению пассажирки такси в Москве; на нем запечатлено, как женщина перед посадкой в авто вступила в конфликт с другим мужчиной.

Видеозапись опубликована каналом РЕН-ТВ.

На записи видно, что женщина в компании подруги и мужчины ожидала такси. Когда автомобиль подъехал, то мужчина посадил подругу позднее избитой девушки.

После этого девушка вступила в конфликт с этим мужчиной, оттолкнула его и несколько раз взмахнула руками. Мужчина ушел, а девушка забралась в такси и уехала.

Ранее пострадавшая заявила, что водитель такси сломал ей нос и ногу из-за того, что она пошутила о купленных водительских правах.