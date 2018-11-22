Путин поправил речевую ошибку курсанта

Во время осмотра военного технопарка «Эра» в Анапе президент России Владимир Путин поправил курсанта, который неправильно поставил ударение в слове «обеспечение».

Путин осматривал библиотеку в технопарке «Эра», где курсанты показали ему и министру обороны Сергею Шойгу электронную версию Толкового словаря живого великорусского словаря Даля, открыв его на странице со словом «обеспечение», сообщает РЕН-ТВ.

Позже во время общения с президентом один из курсантов произнес это же слово с неправильным ударением.

«У Даля написано – обеспЕчение», – поправил Путин курсанта, улыбнувшись.

Электронное хранилище технопарка, как рассказали президенту, вмещает более 10 млн книг. На примере поиска тома «Истории государства Российского» Путину показали, как можно с помощью электронной сети найти нужную книгу Карамзина в разных библиотеках страны, оставаясь при этом в корпусе «Королев» технополиса «Эра».

Путин в четверг работает в Анапе, где он осматривает технополис Минобороны. В этот же день анонсировалось итоговое совещание по вопросам развития российской армии и ОПК.