Сенаторов и депутатов предложено наказывать за непредотвращение конфликта интересов

Сенаторы Андрей Кутепов, Сергей Мамедов и ряд депутатов Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который устанавливает ответственность парламентариев за непредотвращение конфликта интересов.

«Соответствующие изменения вносятся в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы», – передает слова Кутепова РИА «Новости».

Сенатор пояснил, что если будут нарушены требования антикоррупционного законодательства об уведомлении о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, то члены обоих палат парламента могут быть предупреждены или освобождены от должности в Совфеде или Госдуме.

«Прекращения депутатских или сенаторских полномочий законопроект в этой части не предусматривает», – сказал он.

Ранее вопросами конфликтов интересов в Госдуме занималась комиссия по контролю за сведениями о доходах депутатов, которую возглавляла Наталья Поклонская. Однако эта комиссия была упразднена.