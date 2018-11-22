Бюджетные доходы ЯНАО вырастут на 20%

Парламент Ямало-Ненецкого автономного округа утвердил новый региональный бюджет. Вот уже второй год подряд он будет профицитным. Так, в следующем году планируется увеличение доходов на 20%, прежде всего - за счет доходов предприятий топливно-энергетического комплекса. При этом большую часть бюджета планируется направить на социальные нужды.

В Ямало-Ненецком автономном округе в четверг был принят бюджет на 2019-2021 годы. Директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова, заявила, что бюджет сформирован без дефицита. Плановые показатели превышают задуманные в 2018 году, так как доходы ямальской казны имеют положительную динамику. Так, в 2019 году доходная часть казны вырастет на 20%, или 29 млрд рублей.

Такой позитивный тренд сложился в первую очередь благодаря успехам нефтегазодобывающих компаний. Они активно осваивают месторождения полуостровов Гыдан и Ямал, а также реализуют ряд масштабных инвестиционных проектов.

В частности, «НОВАТЭК» планирует в начале декабря запустить третью очередь завода по сжижению природного газа «Ямал-СПГ». «Газпромнефть» в этом году на 27% нарастила добычу арктической нефти.

При этом ЯНАО продолжит оставаться регионом, уделяющим наибольшее внимание социальной защите населения. Так, большая часть расходов (более 80%) нового бюджета будет направлена на социальные нужды.

В частности, предусмотрен большой блок соцподдержки – около 100 видов, из которых 70% – региональные. В 2019 году на предоставление различных льгот социального характера выделено 10 млрд рублей.

Вырастет в следующем году финансирование здравоохранения – на 20%, образования – более чем на 30%, строительства – почти в два раза. Кроме того, на 35,5% увеличится объем средств на обеспечение ямальцев комфортным жильем, и на 25% – финансовая помощь муниципальным образованиям.

Также повышенное внимание будет уделено поддержке транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и экологии.

Предусмотрены выплаты для целевых групп населения: многодетных семей, сирот, пенсионеров и ветеранов, лиц с ограниченными возможностями, и прочих категорий граждан. Господдержка оказывается в виде компенсаций.

Напомним, по итогам десяти месяцев 2018 года бюджет ЯНАО также закрыт с профицитом. Исполнение консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам за этот период составило 192,9 млрд рублей, или 97,3% от утвержденного плана. Это на 16,2% выше, чем за аналогичный период 2017 года.