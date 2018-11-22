Украине оказался не нужен первый электрогрузовик собственного производства

Корпорация «Богдан» показала первый украинский электрогрузовик, произведенный на заводе в Луцке, машиной заинтересовалась Дания и еще несколько зарубежных компаний, но Украина интереса к разработке не проявила.

Пресс-служба компании сообщает, что техника была изготовлена для датской компании Banke Electromotive. Утверждается, что машина получила позитивные отзывы, серийное производство должно начаться после сертификации в Дании, сообщает РЕН-ТВ.

В «Богдане» отметили, что интерес к разработке проявили только зарубежные партнеры – Украине электрогрузовик оказался не интересен.

Компания выразила надежду, что Украине когда-нибудь тоже будет интересна такая разработка.

Грузовик ERCV27 предназначен для сбора твердых бытовых отходов, может двигаться на скорости до 80 км/ч, имеет запас хода при полной допустимой массе в 220 километров.

Между тем, в России разработка электромобилей активно поддерживается. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о работе российских властей и компаний в этой сфере.