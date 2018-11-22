Очевидцы рассказали о судьбе пропавших моряков с затонувшего судна на Камчатке

Моряки, пропавшие во время затопления сухогруза «Анатолий Крашенинников» у берегов Камчатки, не смогли покинуть судно во время кораблекрушения, сообщила старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК Дарья Немцева.

Немцева сообщила, что были допрошены «спасшиеся люди»; по их словам, «на судне находилось восемь членов экипажа и пять пассажиров», передает РИА «Новости».

Капитану, вахтенному помощнику и вахтенному механику спастись, по предварительным данным, не удалось.

Расследование уголовного дела продолжается, оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники Камчатского линейного отдела МВД на транспорте и УФСБ по Камчатскому краю.

Ранее стало известно, что затонувший на Камчатке сухогруз шел с неучтенными пассажирами.

Напомним, инцидент произошел 9 ноября в акватории залива Камбальный Охотского моря; на борту были 13 человек, 10 из них спасены находившимся рядом судном.

Сообщалось, что в качестве основной версии затопления судна «Анатолий Крашенинников» рассматривается смещение груза в результате неблагоприятных погодных условий, что вызвало крен и опрокидывание плашкоута.