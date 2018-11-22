В России сняли с продажи вакцину после проблем у детей

Росздравнадзор проверяет вакцину от клещевого энцефалита «Энцевир Нео», произведенную томской компанией «Микроген»; школьники, привитые этим препаратом, пожаловались на сильные головные боли и слабость.

Допустимая частота нежелательных реакций, включая повышенную температуру и недомогания, оказалась вдвое выше нормы, сообщили в надзорном ведомстве, передает «Российская газета».

Производитель указал в инструкции гораздо меньший процент возможных негативных случаев.

Образцы вакцины серии Т101 изъяли из обращения и отправили на исследования в московскую лабораторию Росздравнадзора. Тестирование будет проходить в течение 40 дней. До окончания тестов использование «Энцевир Нео» серии Т101 на территории России приостановлено.

Ранее 20 первоклассников пермской школы пожаловались на сильные головные боли и слабость после вакцинации препаратом. У детей зафиксировали сильный жар, температура повысилась до 40 градусов. Всего было выявлено 190 аналогичных случаев подобной симптоматики после применения препарата «Энцевир Нео».