Бизнесмена расстреляли в Подмосковье

В подмосковном городе Видный неизвестный расстрелял предпринимателя; возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Нападение произошло в среду, 21 ноября. В правоохранительные органы Видного поступило сообщении о том, что в городскую больницу доставлен 36-летний мужчина с огнестрельным ранением, следует из сообщения на сайте СК.

Пострадавший скончался в больнице.

Следователи установили, что на участке около многоэтажного дома неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину – им оказался местный индивидуальный предприниматель.

По данному факту возбуждено уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство» и статьей УК РФ «Незаконный оборот оружия».

Назначены судебно-медицинская, судебная генетическая и баллистическая экспертизы, «принимаются меры к установлению и розыску лица, причастного к убийству».