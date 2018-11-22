Рабочих придавило при обрушении у станции метро «Саларьево»

При обрушении конструкций возле станции метро «Саларьево» в новой Москве придавило трех рабочих, сообщил представитель экстренных служб столицы.

В данный момент пострадавшие «находятся под обломками», обстоятельства ЧП выясняются, передает РИА «Новости».

Строительство участка «Саларьево – Столбово» Сокольнической линии метро началось в феврале 2018 года. Продолжительность участка составит 12 километров, для пассажиров откроют четыре станции: наземные «Филатов луг» и «Прокшино», а также подземные станции мелкого заложения «Ольховая» и «Столбово».

Между тем ранее стало известно, что оборвалось информационное табло на платформе станции «Сходненская , его удерживал лишь один страховочный трос.

Крепления указателя будут восстановлены либо заменены; информационное табло временно сняли, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Отмечается, что «безопасности пассажиров и движению поездов ничто не угрожает», территория вокруг указателя огорожена.

Напомним, в мае на западе Москвы обрушились строительные леса, пострадали восемь человек.