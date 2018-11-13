Актер российских сериалов пропал без вести в Тольятти

Режиссер Тольяттинского молодежного драматического театра, актер популярных российских сериалов Олег Куртанидзе в течение недели не выходит на связь в Тольятти.

По данным правоохранителей, еще 15 ноября вечером артист ушел из здания театра и пропал без вести, сообщает «Российская газета».

При этом, как отмечает «Комсомольская правда», ссылаясь на собственный источник, Куртанидзе может находиться в другой области, куда уехал на поезде. Однако с какой целью и почему актер не выходит на связь с близкими – не ясно.

«Новости Тольятти» предполагают, что «творческому человеку просто понадобилась небольшая пауза в общении», и он скоро он найдется.

Между тем полиция начала проверку по заявлению родных Куртанидзе.

Олег Куртанидзе родился в 1968 году в Апатитах. В 1999-м окончил ГИТИС. Работал в Театре Северного флота в Мурманске. В 2007-2009 годах был главным режиссером Северодвинского драматического театра. В настоящее время – режиссер Тольяттинского молодежного драматического театра.

Снялся в фильмах и сериалах «Маросейка, 12», «Литейный», «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Метод».