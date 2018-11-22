Шаманов отреагировал на решение суда назначить штрафы за его оскорбление

Депутат Госдумы Владимир Шаманов рассказал, что сам обратился в правоохранительные органы после того, как во время выборной кампании в Ульяновске в социальных сетях стали распространять оскорбительную не соответствующую действительности информацию о нем.

«Дело в том, что там во время предвыборной кампании в законодательное собрание Ульяновской области был распространен в социальных сетях мой портрет. И я обратился… Суд признал, что я прав», – приводит его слова РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что двух жителей Ульяновска признали виновными в оскорблении Шаманова. Каждого из обвиняемых оштрафовали на 1 тыс. рублей.

В 2000-2004 годах Владимир Шаманов был губернатором Ульяновской области, с 2016 года возглавляет комитет по обороне Госдумы.