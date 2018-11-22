Шаманов отреагировал на решение суда назначить штрафы за его оскорбление

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22 ноября, четверг | Последнее обновление — 12:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Назначен врио главы ГРУ
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Как Трампу и Саудовской Аравии удалось обвалить цены на нефть
Почему Брежнева больше не осуждают за афганскую войну
История с «убитым врачами младенцем» имеет сразу несколько странностей
Почему главная версия убийства Кеннеди вызывает сомнения
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Почему эксперты не сравнивают танки
Виктор Сокирко, военный корреспондент
Сейчас на поле дискуссий основные «конкуренты» – новый российский Т-14 «Армата» и американский М1А2 Abrams. Их стравливают в лобовой атаке, и всякий раз «побеждает» то один, то другой. Откуда пошла мода сравнивать «танчики», да и не только их, в виртуальных битвах? Подробности...
Ждем, когда Ищенко закричит «Волки!»
Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ
Для избирателя Владивостока Андрей Ищенко был достаточно темной фигурой, а тогда, в сентябре, на выборах губернатора никто особенно и не пытался рассмотреть за этой фамилией реального человека. Теперь же к нему присмотрелись внимательно. Подробности...
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Британия готова силой отстоять Гибралтар
Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Внутри Испании рассуждают о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по Брекситу, не сумев извлечь из них особой выгоды. И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве: Гибралтар. Подробности...
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В РЖД показали новые плацкартные вагоны
Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 годуПодробности...
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В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар
Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известноПодробности...
В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
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