Сенатор Богданов досрочно сложил полномочия

Член Совета Федерации от Курской области Виталий Богданов написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщил председатель комитета верхней палаты парламента по регламенту Андрей Кутепов.

«В комитет поступило заявление Богданова о досрочном сложении полномочий», – приводит его слова РИА «Новости».

Источник в Совфеде сообщил, что Богданов освободит место для экс-губернатора Курской области Александра Михайлова, который будет наделен сенаторскими полномочиями, как ожидается, в конце ноября – начале декабря.

Михайлов, руководивший Курской областью с 2000 года, объявил о досрочном сложении полномочий 11 октября. В ноябре он получил мандат депутата Курской облдумы.