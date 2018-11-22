Названа самая частая причина повреждения смартфонов

Чаще всего владельцы смартфонов обращаются в сервис из-за повреждения экрана после падения устройства, выяснили аналитики американской компании SquareTrade.

Исследование показало, что за последний год 66% владельцев так или иначе ломали смартфон. Наиболее частой поломкой (29%) стал разбившийся экран, сообщает портал PR Newswire.

Примерно 50 млн экранов смартфонов разбили американцы в прошлом году, потратив на устранение поломки 3,4 млрд долларов.

На втором и третьем месте – поцарапанные экраны (27%) и неисправные батареи (22%). Также потребители жаловались на побитые грани корпуса и проблемы с сенсорным управлением (по 16%).

Эксперты выяснили, что чаще всего причиной поломки становится неуклюжесть пользователя. Так, в 74% случаев смартфон сломался после падения на землю. У 49% потребителей смартфон выпадал из кармана, у 39% – падал в воду, у 38% – слетал со стола. Еще в 26% случаев устройство падало в туалет, в 22% – выпадало из сумки.