Астрофизики зафиксировали сигнал внеземного происхождения

Группа астрофизиков ищет объяснение выявленному в ходе эксперимента Ферми сигналу высокоэнергетических галактических фотонов, сочетающемуся с обнаруженным обсерваторией IceCube потоком нейтрино.

При изучении данных гамма телескопа Ферми на высоких энергиях (выше 300 ГэВ) исследователи из НИЯУ «МИФИ», Университета Париж-Дидро, Норвежского университета науки и технологий, Университета Женевы обнаружили новую компоненту в потоке гамма-излучения, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в журнале Physical Review-D.

Как объяснил один из участников исследования, профессор НИЯУ МИФИ Дмитрий Семикоз, при энергиях выше 300 ГэВ сигналы от источников, находящихся вне Галактики, будут подавлены из-за поглощения гамма-излучения в межгалактическом пространстве.

«При этом на расстояниях внутри Галактики гамма-излучение практически не поглощается. Таким образом, новая компонента должна иметь источник в нашей Галактике», – сказал он.

Ученый отметил, что спектр новой компоненты согласуется с данными эксперимента IceCube в Антарктиде, выявившего аномально высокий поток нейтрино. Астрофизики предположили, что они имеют общее происхождение, так как нейтрино всегда образуется вместе с гамма-излучением, имеющим похожий спектр.

Семикоз считает, что существует два возможных объяснения: либо нейтрино и гамма-излучение произведены в близкой к Земле области Галактики из-за взаимодействия космических лучей, либо они возникли в результате распада темной материи в нашей Галактике.

Дальнейшие исследования должны подтвердить одну из версий.

В России на дне озера Байкал идет строительство подводного нейтринного телескопа Gigaton Water Detector, который к 2020 году должен стать сопоставимым по чувствительности эксперименту IceCube.