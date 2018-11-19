В соцсетях запустили флешмоб в поддержку пострадавшего от травли барнаульского школьника

Звезды российского шоу-бизнеса и неравнодушные люди организовали в соцсетях флешмоб под хештегом #япротивнасилия в поддержу барнаульского школьника, ставшего жертвой травли в местном лицее.

Бывшая участница группы «Тату», певица Елена Катина опубликовала в Instagram видео, где выразила поддержку пострадавшему от травли мальчику. Артистка посоветовала детям не бояться просить помощи у взрослых, и дала директору напутствие проконтролировать ситуацию.

«Мы, мамы, вверяем вам наших детей, их жизни и будущее», – подчеркнула певица.

Также видеообращение к мальчику записали музыкант Арсений Бородин и актер Алексей Морозов.

Об издевательствах над подростком стало известно после того, как его мать написала в социальных сетях про избиения сына и порванную одежду. После того, как ребенок пришел домой с порванным веком, она обратилась к руководству учебного заведения. В ответ ей сказали, что подросток виноват сам, так как «слишком остро реагирует на безобидные тычки и пинки». Кроме того, классная руководительница угрожала написать в инспекцию по делам несовершеннолетних, что обратившаяся не занимается своим ребенком.

По результатам доследственной проверки следователей в отношении должностных лиц школы возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи «Халатность».

По версии следствия, с сентября по ноябрь группа подростков применяла физическое и психологическое насилие над 14-летним мальчиком. Следователи установили, что травля подростков в учебном заведении происходила и в другое время в отношении иных учащихся. Об этом было известно руководству лицея, но никаких мер по урегулированию ситуации принято не было.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что уже связалась с региональным уполномоченным, который провел переговоры с мамой ребенка и составил с ней альтернативный мирный план урегулирования спора.