«Новосибирского маньяка» повторно приговорили к пожизненному

Новосибирский областной суд в четверг по итогам повторного рассмотрения дела снова приговорил бывшего милиционера Евгения Чуплинского к пожизненному заключению; коллегия присяжных признала его виновным в убийстве 19 женщин.

Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила ТАСС, что при новом рассмотрении дела суд не нашел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с Чуплинского моральный вред в пользу пяти потерпевших по 1 млн рублей каждому.

Напомним, коллегия присяжных 28 февраля признала 52-летнего Чуплинского виновным в 19 убийствах. Это решение было обжаловано. В сентябре Верховный суд России из-за допущенных процессуальных нарушений отменил приговор облсуда, направив дело на новое рассмотрение, оставив вердикт присяжных в силе.

По данным следствия, Чуплинский пользовался интимными услугами потерпевших, которым было от 18 лет до 31 года, а затем убивал их. Чтобы скрыть преступления, он расчленял тела, а останки жертв оставлял в разных районах Новосибирска и его окрестностях. Одну из женщин он утопил, ее тело так и не было найдено. Личности 11 жертв до сих пор не установлены.