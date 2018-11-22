Обвиненного в педофилии россиянина отдали под суд в Таиланде

Россиянин Денис Галинков, задержанный в понедельник полицией курортного города Паттайя по обвинению в попытке растления 10-летней девочки, с которой он вел переписку в Сети, предстал перед судом, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

Пронин сообщил, что Гладкова доставили «из полиции в суд города Паттайя, где ему были предъявлены обвинения в попытке растления несовершеннолетней с использованием собственных фотографий и видео непристойного содержания, переданных через интернет», передает РИА «Новости».

Мужчина отказывается признавать себя виновным. Ему «была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и он был помещен в городскую тюрьму Паттайи».

По таиландскому законодательству следствию отводится 84 дня для подготовки обвинительного заключения и передачи его в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой начнутся судебные слушания по делу.

С заявлением на противозаконные действия россиянина обратилась в полицию «мать девочки, гражданка России, проживающая в Таиланде с семьей: ее муж, отец дочери – гражданин Таиланда», сообщил источник в правоохранительных органах Паттайи.

По ее словам, «дочь сообщила матери о «странном» партнере по переписке в интернете, который обещал ей «большое удовольствие» и присылал свои фотографии в обнаженном виде, а также непристойное видео с собственным участием, просил ее прислать обнаженные фото и уговаривал ребенка встретиться с ним».

По предложению полицейских мать ребенка продолжила переписку, которая велась на русском языке, от имени дочери, и договорилась о встрече с подозреваемым.

Когда мужчина приехал на встречу в район Джомтиен, его задержали. При задержании в карманах подозреваемого полицейские нашли тюбик с лубрикантом и презервативы, рассказал источник.

Кроме того, что в распоряжении следствия находится вся переписка подозреваемого с потерпевшей и посланное им видео, которые представляют собой прямые доказательства его виновности.

По таиландскому законодательству Галинкову грозит от 5 до 20 лет тюрьмы. В случае если подозреваемый или подсудимый признает себя виновным в суде, его чаще всего приговаривают к половине максимального срока заключения по статьям обвинений.

В случае если он отказывается признать себя виновным, вина или невиновность подсудимого доказывается в ходе судебных заседаний, и тогда, если суд признает его виновным, чаще всего приговором назначается максимальный тюремный срок.