Разрешилась ситуация с застрявшим в Китае из-за санкций США российским судном

В российской компании «Гудзон» сообщили, что теплоход «Нептун» в конце этой недели сможет свободно покинуть судоремонтный завод в китайском порту Наньтун, так как конфликтная ситуация с руководством завода разрешена.

В письме от лица компании говорится, что руководство «Гудзона» обратилось к российским дипломатам в Китае и в правительство России с просьбой помочь в разрешении ситуации, после чего удалось договориться с китайскими судоремонтниками, и теперь теплоход «Нептун» может свободно покинуть завод и выйти в рейс в конце этой недели, передает ТАСС.

Напомним, в октябре китайский завод отказался ремонтировать российское судно из-за санкций США.