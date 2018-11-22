Россия и США договорились о проведении саммита мэров городов-побратимов

Представители России и США договорились о проведении в 2019 году двустороннего саммита мэров городов-побратимов, рассказал почетный председатель управленческого совета Международной ассоциации городов-побратимов Соединенных Штатов Билл Борум.

По его словам, мероприятие намечено на сентябрь-октябрь 2019 года, саммит пройдет в России, одним из возможных мест проведения конференции является Волгоград, передает ТАСС.

Мероприятие в этом городе, по мнению американца, могло бы быть посвящено тематике «великих рек: Волги и Миссисипи».

«Союз российских городов обсуждает с двумя городами возможность того, что они станут местом проведения саммита. Конкретное место пока обсуждается», – объяснил Борум.

«Мы обсудим 30 или более партнерских проектов, которые существуют между российскими и американскими городами-побратимами», – рассказал почетный председатель управленческого совета Международной ассоциации городов-побратимов Соединенных Штатов.