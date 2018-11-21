На руководство барнаульского лицея завели дело о халатности из-за избиений школьника

В Барнауле на руководство лицея №101 завели уголовное дело в связи с игнорированием избиений восьмиклассника своими сверстниками.

В Следственном комитете сообщили, что учителя и директор знали о том, что 14-летнего школьника с сентября по ноябрь 2018 года неоднократно избивали другие ученики. Никаких мер педагогическим коллективом лицея принято не было, пишет «Интерфакс».

По статье «Халатность» следствие возбудило уголовное дело. Сейчас изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения, а также документы и журналы регистрации обращений.

Об издевательствах над подростком стало известно после того, как его мать написала в социальных сетях про избиения сына и порванную одежду. После того, как ребенок пришел домой с порванным веком, она обратилась к руководству учебного заведения. В ответ ей сказали, что подросток виноват сам, так как «слишком остро реагирует на безобидные тычки и пинки». Классная руководительница угрожала написать в инспекцию по делам несовершеннолетних, что обратившаяся не занимается своим ребенком.

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева попросила прокуратуру провести проверку. С пострадавшим мальчиком в настоящее время работают психологи и медики.

Мать мальчика отмечает, что после случившегося против них с сыном «ополчились многие».