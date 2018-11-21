Эстония приютила дело неонациста из Финляндии

Лидер неонацистской организации «Сопротивление Северных стран» Йессе Эппу Торниайнен после запрета в Финляндии перевел свой бизнес в Эстонию, сообщают СМИ.

Торниайнен, являющийся одним из лидеров неонацистского движения, открыл в Эстонии два предприятия после запрета деятельности организации в Финляндии, сообщает Delfi со ссылкой на журнал Seura.

Ранее в сентябре суд второй инстанции в городе Турку объявил деятельность организации прекращенной, поскольку она «противоречит закону и добрым традициям».

В октябре члены движения создали новую организацию «Народное единство», занимающейся сбором подписей для регистрации в качестве политической партии. В июле 2018 года была создана другая организация – Suomalaisapu ry. Ее активисты также занимаются сбором средств и патрулируют улицы.

Газета ВЗГЛЯД в 2017 году разбирала, почему финские неонацисты мигрируют в Эстонию и какие цели они преследуют.