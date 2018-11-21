МВД проверит фотосессию москвички со львенком и машиной ДПС

МВД России заинтересовалось фотосессией дочери крупного московского бизнесмена, 18-летней Карины Назаретян, которая организовала на Воробьевых горах фотосессию с львенком на фоне служебного Mercedes ДПС.

Девушка опубликовала снимки в своем Instagram, но после появления сообщений в СМИ удалила фото. Однако их по-прежнему можно найти в Сети.

Необычный фон для фотосессии оценили не только подписчики, но и министерство внутренних дел. В ведомстве намерены выяснить, откуда взялся автомобиль со спецсигналами. Самой студентке грозит административная ответственность.

Как отмечает «Московский комсомолец», отцом девушки является крупный бизнесмен, занимающийся продажей запчастей для машин, арендой недвижимости и строительством офисов.