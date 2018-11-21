Путин назвал участников чемпионата «Абилимпикс» примером для миллионов россиян

Президент Владимир Путин поприветствовал участников и гостей IV национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», отметив, что участники форума ломают многие стереотипы.

«Этот замечательный форум вновь собирает талантливых, волевых, трудолюбивых людей, проявивших себя в учебе, творчестве, профессии. Вы не только стремитесь к победе, но и ломаете многие стереотипы, доказываете, что человек, оказавшийся в непростой жизненной ситуации, способен преодолеть любые обстоятельства и добиться успеха, и тем самым служите примером для миллионов наших соотечественников», – сказал он, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что развитие доступной среды, создание условий для реабилитации и самореализации граждан с ограничениями по здоровью, для приобретения ими новых знаний и компетенций, поиска достойной и интересной работы – совместная задача всех уровней власти, общественных объединений, волонтеров и добровольцев.

Путин также отметил инициативность и активную гражданскую позицию организаторов чемпионата «Абилимпикс» и поблагодарил за то, что этот яркий проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» состоялся, завоевал признание и популярность.

«Желаю всем участникам состязаний удачи и вдохновения, а гостям и болельщикам – добрых впечатлений и всего наилучшего», – добавил глава государства.

В свою очередь министр просвещения Ольга Васильева заявила, что чемпионат по профмастерству для инвалидов должен дать им уверенность в себе. «Важнейшая задача для нас – не только показать результаты наших детей и взрослых, но и дать уверенность, что их труд и стремление будут оценены», – сказала Васильева.

Она отметила, что в этом году появились новые компетенции, в том числе для самозанятых, увеличилось количество участников чемпионата и работодателей.

Четвертый Национальный чемпионат «Абилимпикс» проходит в Москве 20-23 ноября на территории ВДНХ в 75-м павильоне, передает РИА «Новости».

Чемпионаты «Абилимпикс» являются эффективным механизмом содействия в трудоустройстве. В 2017 году 92% из числа выпускников-участников чемпионата «Абилимпикс» трудоустроены или продолжают обучение на следующем уровне образования.

«Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия – страна возможностей», направленных на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель проекта – обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.