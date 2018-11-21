На выборах в Хакасии не выявили нарушений использования «Мобильного избирателя»

Ассоциация независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) не выявила фактов нарушений при использовании системы «Мобильный избиратель» на выборах главы Хакасии, сообщил федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

Коломойцев сообщил, что специалисты НОМ проверили «всю возможную информацию, которой мы располагаем, по использованию системы «Мобильный избиратель» на выборах в Хакасии». После проверки эксперты «пришли к выводу, что фактов нарушения нет», передает ТАСС.

По его словам, НОМ располагает достоверной информацией, что сведения о якобы задвоенных избирателях, содержащиеся в списках, о которых ранее сообщило движение «Голос», не соответствуют данным в системе государственной автоматизированной системы «Выборы», а следовательно и паспортам людей.

Потому люди, о которых говорит «Голос», «не могли бы получить бюллетени: при таких несоответствиях бюллетени не выдаются».

До этого зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что утверждения движения «Голос» о возможности фальсификаций при использовании системы «Мобильный избиратель» не подкреплены доказательствами.

Он отметил, что факты нарушений при использовании «Мобильного избирателя» в ходе прошлых кампаний были выявлены ЦИК самостоятельно.

Напомним, в ноябре в Хакасии состоялся второй тур выборов, в которых участвовал один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Жителям предлагалось голосовать «за» или «против».

Коновалов победил, набрав 57,57% голосов. Против него проголосовали 41,16% избирателей. Выборы признали состоявшимися. При этом эксперты дали неутешительный прогноз ситуации в Хакасии после победы Коновалова.

«Национальный общественный мониторинг» – это российская сеть независимых наблюдателей, объединяющая многие общественные организации. Ее главная цель – мониторинг хода выборов различного уровня для предотвращения нарушений при голосовании.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что движение «Голос» попросило Центризбирком проверить попытку массовой фальсификации на выборах главы Хакасии с использованием системы «Мобильный избиратель», позволяющей голосовать по месту нахождения.

По данным наблюдателей от КПРФ, на которые ссылается «Голос», в городе Черногорск в ходе второго тура 11 ноября минимум на 37 участках в списках на голосование в рамках «Мобильного избирателя» якобы были обнаружены фамилии одних и тех же людей.

В «Голосе» заявляли, что существующие правила якобы не предусматривают защиту от массовых фальсификаций путем подмены списков, а у наблюдателей нет возможности контролировать списки избирателей из-за закона о персональных данных.