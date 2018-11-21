Белый дом отказался от комика на ужине журналистов из-за бойкота Трампа

Президент США Дональд Трамп похвалил решение ассоциации корреспондентов Белого дома пригласить выступить с речью на торжественном ужине известного журналиста и историка Рона Черноу вместо комика.

«В первый раз за десятилетия у них будет автор вместо комика», – написал президент в своем микроблоге в Twitter, задавшись вопросом, не посетить ли ему мероприятие.

Ранее сообщалось, что торжественный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в 2019 году сменит формат на фоне бойкота со стороны Трампа.

В прошлом на ужине обычно выступал президент США с шуточной речью, пародировавшей новостные сюжеты прошедшего года, а также звезды комического жанра, которые часто выступали с завуалированной, в основном добродушной критикой президента.

Трамп из-за сложных отношений с пресс-пулом Белого дома отказался посетить ужин корреспондентов Белого дома в 2017 и 2018 году, нет выступления президента и в программе на 2019 год, передает РИА «Новости».

Репутация Рона Черноу далека от комедийной. Он известен как журналист и автор биографических книг о выдающихся деятелях американской истории, в том числе об Александре Гамильтоне, Джордже Вашингтоне и Улиссе Гранте.