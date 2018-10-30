В армии России собрались возродить институт сестер милосердия

Представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев сообщил, что сестер милосердия начнут готовить в Главном храме Вооруженных сил России в парке «Патриот».

По словам Карасева, храм будет уникальным строением, которое совместит в себе функции церкви и «учебно-методического, образовательного, культурного и мемориального центра». Он рассказал, что в планах – «обучение военного духовенства, возрождение института сестер милосердия», пишет РИА «Новости».

«Духовная мощь православия и доблесть русской армии неразрывно связаны на протяжении многих веков и нашли свое отражение в создании воинских православных храмов», – заявил представитель управления.

Он отметил, что идея о создании собора Воскресения Христова появилась у главы Минобороны Сергея Шойгу и «нашла поддержку общественности, органов государственной власти, военного управления, благословлена Патриархом Московским и всея Руси Кириллом».