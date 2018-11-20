Минтранс заявил о проработке запуска авиарейсов из Крыма в другую страну

Министерство транспорта занимается проработкой вопроса об открытии авиарейсов из Симферополя в Дамаск.

Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих, передает РИА «Новости».

В октябре глава Крыма Сергей Аксенов предложил председателю сирийского правительства Имаду Хамису создать совместную авиакомпанию.

В начале ноября открылись регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Дамаск.