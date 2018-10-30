«Торпедную дуэль» кораблей Балтфлота сняли на видео

Министерство обороны обнародовало видео с учений Балтийского флота, видеозапись размещена на канале ведомства в Youtube.

На кадрах продемонстрирован момент запуска торпед противолодочным комплексом «Пакет» с малого противолодочного корабля «Калмыкия», передает РИА «Новости».

Выстрел учебным снарядом был произведен по корвету «Стойкий», после залпа корвет перешел к ответным действиям против условного противника.

Стрельба прошла успешно, а «вражеский» снаряд, выпущенный с «Калмыкии», был уничтожен.