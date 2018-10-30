Учения НАТО в Норвегии оказались построены с учетом уроков войны в Донбассе

Военные НАТО проводили учения в Норвегии, изучая тактику России в Крыму и конфликте в Донбассе, и таким образом готовились к возможной новой холодной войне, заявил командующий шведскими вооруженными силами Микаэль Биден.

Биден рассказал, что посещал передовые рубежи в Донбассе, и отметил, что НАТО учится на этом конфликте.

«Это смесь окопной войны Второй мировой войны и современных методов», – приводит его слова Bloomberg.

Также он заявил, что изучается «гибридная войну» в Крыму. По его словам, украинские офицеры на учениях Trident Juncture консультировали силы НАТО по российской тактике.

Напомним, крупнейшие за последнее время учения НАТО состоялись этой осенью. Западные военные на учениях, в частности, выяснили неприспособленность своих униформы и техники к холодам.