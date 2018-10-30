В соцсетях сына постпреда Украины при ОБСЕ нашли фотографии с Путиным

Украинские СМИ обнаружили на странице сына постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука в соцсетях фотографии с президентом России Владимиром Путиным.

Игорь Прокопчук – родной брат Александра Прокопчука, который является кандидатом на пост президента Интерпола от России. Украинские СМИ нашли профиль сына Игоря Прокопчука – тоже Александра – в Instagram, и обратили внимание на опубликованные там фотографии с российским лидером, передает УНИАН.

Также из профиля Пропопчука-младшего в Instagram стало известно, что он, вероятно, учился в школе посольства России в Австрии. Украинские СМИ утверждают, что дети постпреда Украины при ОБСЕ учились в этой школе в разгар конфликта в Донбассе.

Игорь Прокопчук более восьми лет возглавляет постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Вене, до этого он был послом Украины в Литве.

Ранее Украина пригрозила покинуть Интерпол в случае, если главой организации станет россиянин Александр Прокопчук. В Кремле кандидатуру Александра Прокопчука поддержали.