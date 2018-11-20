Сеть ресторанов в Москве закрыли из-за вспышки гепатита

В Москве закрыли три заведения общественного питания сети Starlite Diner после выявления восьми случаев заболевания гепатитом А среди сотрудников и гостей, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

При эпидемиологическом расследовании специалисты установили, что рестораны Starlite Diner работают с многочисленными грубыми нарушениями, сообщается на сайте ведомства.

80% персонала не имела прививок против гепатита А и дизентерии, соответственно, допускать до работы в общественном питании таких работников нельзя.

В проверенных ресторанах нет условий для обработки зелени, овощей, корнеплодов, закусок, в холодильных камерах совместно хранятся сырье и готовые пищевые продукты. Также приготовление холодных и горячих закусок проводится в одном помещении без четкого зонирования на производственные цеха.

На кухнях нет специальных бактерицидных ламп, что могло послужить причиной вспышки гепатита А, отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Также в ресторанах нарушен режим мытья и дезинфекции столовой посуды, дезинфекции вентиляции.

Подобные нарушения, по мнению специалистов ведомства, представляют угрозу для здоровья и жизни людей и могут способствовать распространению инфекций среди посетителей.

Помещения трех ресторанов закрыты и опечатаны. Административные материалы по результатам расследования направлены в суд для приостановления деятельности этих заведений. По состоянию на 19 ноября деятельность одного из ресторанов приостановлена по решению суда.