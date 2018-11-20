Столтенберг предостерег ЕС от соревнования с НАТО

Евросоюз в реализации оборонных инициатив не должен соревноваться или дублировать функции НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я всегда ясно говорил, что ЕС в обороне не должен соревноваться с НАТО и дублировать функции альянса, потому что НАТО остается фундаментом безопасности ЕС», – передает слова Столтенберга ТАСС.

Он добавил, что при этом приветствует усилия ЕС в сфере обороны.

Ранее во вторник ведущие американского канала Fox News назвали смешной идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии.

В начале ноября Макрон заявлял, что Европа должна создать собственные единые вооруженные силы, чтобы противостоять «российской угрозе».Президент США Дональд Трамп счел оскорбительным этот призыв.