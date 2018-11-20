Первый в России амнистированный пожизненно осужденный ранил человека

Первый в России амнистированный заключенный из числа осужденных на пожизненный срок подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему собутыльнику, сообщает пресс-служба УМВД Башкирии.

По предварительным данным республиканского УМВД, подозреваемый 63-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым и его супругой в их квартире в Уфе, сообщается на сайте ведомства.

«Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение в область живота. Пострадавшего доставили в больницу, подозреваемый в совершении преступления задержан и доставлен в полицию», – говорится в сообщении.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело, задержанный находится под стражей.

Подозреваемый мужчина является первым в России досрочно освобожденным заключенным, имевшим пожизненный срок, передает ТАСС.