Песков прокомментировал иски бойцов частных военных компаний

В Кремле не обсуждают обращение бойцов частных военных компаний (ЧВК) в международный суд, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, такой темы на повестке нет сейчас», – цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, нет ли в Кремле обсуждения вопроса об обращении бойцов ЧВК в международный суд с требованием начать расследование в отношении их работодателей.

Песков предположил, что этот вопрос находится в компетенции Министерства обороны, так как в России «нет таких юридических лиц, как частная военная компания».

Скоро в России появится закон, дающий право заключать с Минобороны краткосрочные контракты сроком до года

В сентябре стало известно, что российская частная военная компания начала деятельность в Йемене.

Эксперт «Центра стратегической конъюнктуры» рассказывал о деятельности «русских ЧВК» на африканском рынке военных услуг.