Мужчины избили пенсионерку за просьбу не шуметь

В Краснодарском крае группа мужчин избила пенсионерку, которая попросила их не шуметь, так как укладывала спать внуков, сообщила дочь пострадавшей.

Инцидент произошел возле ночного магазина в станице Смоленской Северского района Краснодарского края. Отмечается, что среди злоумышленников была девушка; все они находились в состоянии алкогольного опьянения, передает «Ридус».

Женщина вышла к шумящим и сделала им замечание. В ответ те набросились на пенсионерку.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что молодые люди подбегают к женщине и начинают ее избивать. В результате пострадавшая получила перелом руки и сотрясение мозга.

О происшествии сообщила дочь пенсионерки в соцстех. Полицейские начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает РИА «Новости».

Ранее в Москве мужчина до полусмерти избил кормившую котов старушку.