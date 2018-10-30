Беременная женщина предотвратила кражу в Волгограде

Беременная жительница Волгограда помогла задержать преступника в продуктовом магазине.

Мужчина попытался украсть из магазина две бутылки вина, однако беременная Марина Налимова заметила это, и попыталась догнать вора:

«Я за ним побежала на улицу, шел впереди мужчина, оказался на мое счастье сотрудник полиции. Я ему крикнула, чтобы он помог задержать этого мужчину, он его завалил», – цитирует женщину volgograd-trv.

Марине удалось выхватить у вора рюкзак, однако сотрудники магазина больше переживали не за пропажу, а за здоровье женщины; в магазине она работала до декретного отпуска.

«Зная, что Марина у нас ожидает пополнения в семье, я, конечно, очень переживала за нее. Она вступила в такую ситуацию, молодец, не побоялась, помогла предотвратить хищение. Но, конечно, очень сильно переживала за нее», – говорит управляющая магазином Оксана Сахарова.

Налимова призналась, что это не первое ее задержание, за много лет она неоднократно ловила мелких воров. Руководство магазина уже объявило ей благодарность.

Напомним. в марте прошлого года бабушка обезвредила вооруженного ножами пьяного дебошира в школе в Марий Эл.