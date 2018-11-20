«Атамановского маньяка» осудили в Чите

Суд в Чите признал виновным местного жителя Андрея Косова в убийстве и нападении на женщин в поселке Атамановка и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщили в суде.

«Косов признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорен к 24 годам лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима, – цитирует пресс-секретаря Забайкальского краевого суда Викторию Михайлюк ТАСС.

Как установил суд, вечером 12 февраля Косов, будучи пьяным, напал на случайную прохожую. Он несколько раз ударил ее молотком по голове, переволок в сторону от тропы и забрал имущество на 13,5 тыс. рублей.

Косов хотел изнасиловать жертву, но заметил человека, выгуливавшего собаку, и убежал. Женщина умерла. Ее дочери осужденный должен будет выплатить 1 млн рублей компенсации морального вреда и 87 тыс. рублей материального ущерба.

Через некоторое время Косов напал на другую женщину. Он дважды ударил ее по голове обухом топора, забрал ее вещи и 3 тыс. рублей. Пострадавшую быстро обнаружили прохожие, которые вызвали медиков. Она выжила.

Этой женщине Косов должен выплатить 1 млн рублей компенсации морального вреда, и еще 203 тыс. рублей – страховой компании, оплатившей ее лечение.

Косов признал свою вину полностью. До этого он уже был судим за убийство двух человек – в 16 лет зарезал двух спящих собутыльников.

Местные СМИ прозвали осужденного «атамановским маньяком».