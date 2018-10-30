Участник гонок на внедорожнике сына замглавы «Лукойла» выдворен из России

Гражданин Таджикистана Абдувахоб Маджидов, известный участием в гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы «Лукойла» Руслана Шамсуарова, выдворен за пределы России за экстремизм, сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Лиана Ахмедова.

Министерством внутренних дел России 17 июля было утверждено решение о нежелательности пребывания на территории России Маджидова, поскольку он создает «реальную угрозу общественному порядку, основам конституционного строя, правам и законным интересам других лиц». Кроме того, Центр по противодействую экстремизму ГУ МВД России по Москве располагает сведениями о том, что Маджидов ведет активную агитацию против политики правительства России и деятельности правоохранительных органов России, склоняет граждан к неповиновению органами исполнительной власти России.

Маджидов обратился в суд с требованием признать незаконным и отменить решение МВД о его нежелательном пребывании на территории России, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Однако суд пришел к выводу, что Маджидов «лояльности к правопорядку РФ не проявлял и законы РФ не соблюдал, его пребывание создает реальную угрозу общественному порядку и здоровью населения». Для защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц суд принял решение о нежелательности пребывания Маджидова в России.

Также установлено, что Маджидов, являясь гражданином Таджикистана, нарушил правила пребывания на территории России. Отец Маджидова предоставил заведомо ложные сведения при приобретении им гражданства России, позже подмосковный главк решение о гражданстве Маджидова признал недействительным. Его российский паспорт и паспорта его детей были аннулированы, как полученные с нарушением закона.

Кроме того, Маджидов неоднократно лишался права управления транспортными средствами, привлекался к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения, а также уклонялся от исполнения административного наказания.

Осенью прошлого года Гагаринский суд Москвы приговорил Руслана Шамсуарова к 300 часам обязательных работ по делу о гонке на Gelandewagen. Также суд изъял в пользу государства элитный внедорожник Mercedes G63 AMG, на котором Шамсуаров и его друзья устроили гонки с полицией.