СК назвал число жертв среди детей с начала 2018 года

В России за девять месяцев 2018 года от преступных посягательств погибли 917 детей, сообщили в Следственном комитете.

В январе-сентябре возбуждено почти 15,5 тыс. уголовных дел по преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних, говорится в сообщении СК.

При этом около 11,7 тыс. детей признаны потерпевшими. Почти половина из них (5,2 тысяч) – подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Примерно 3,6 тыс. потерпевших – школьники от 11 до 14 лет, 1,6 тыс. потерпевших – дети от шести до десяти лет, 789 – от года до пяти лет, и 374 – младенцы до года.

«Важно не просто расследовать преступление, но и помочь ребенку пережить трагедию и в дальнейшем жить полноценно, без страха», – пояснили в СК. Поэтому в ведомстве созданы штатные единицы детских психологов.

Напомним, в октябре в Курской области педофил убил семилетнего мальчика. В августе житель Чечни убил восьмилетнего ребенка из-за личной неприязни к его отцу.