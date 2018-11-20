Немецкий журнал счел женщин «сильным полом» в России

В России «сильным полом» являются женщины, говорится в редакционной статье в немецком журнале Eurasisches Mаgazin.

Eurasisches Mаgazin пишет, что российской женщине приходится быть сильной, хотя точки зрения на этот вопрос различаются. Как заявляет издание, ясно лишь то, что условия жизни в России сложны, передает РИА «Новости».

Немецкий журнал считает, что мужчины в России падают духом, ищут утешения в алкоголе, женщины же стремятся к успеху и ведут здоровый образ жизни.

Eurasisches Mаgazin указывает, что российские женщины успешно совмещают работу и быт, следуют традициям, хранят семейные ценности, борются за свои права. Российские женщины, как пишет издание, защищают все, что значимо для семьи.

Хотя им и не всегда удается разрешить проблемы, женщины в России прикладывают все силы, чтобы справиться с трудностями, заключает издание.