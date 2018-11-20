СК назвал наиболее опасный для детей и подростков возраст

Несовершеннолетние чаще всего становятся жертвами преступлений в 15-17 лет, сообщает СК России.

За девять месяцев 2018 года открыто почти 15,5 тыс. уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних. Потерпевшими признано более 11,6 тыс. несовершеннолетних: 374 ребенка в возрасте до года, 789 детей в возрасте от года до пяти лет, более 1,6 тыс. детей 6–10 лет, свыше 3,6 тыс. несовершеннолетних 11–14 лет. В возрасте 15–17 лет потерпевшими стали более 5,2 тыс. человек.

Погибли 917 детей, передает РИА «Новости».