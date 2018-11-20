Эксперт объяснила популярность конкурсов «Россия – страна возможностей»

Эти проекты попали в десяточку, ведь они все про самореализацию, про заинтересованность в том, что ты делаешь, сказала газете ВЗГЛЯД проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара. Так она отреагировала на сообщения о том, что охват конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» превысил миллион человек.

Проректор НИУ ВШЭ, руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара отмечает, что у конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» есть реальный спрос и люди почувствовали это.

«Прежде всего, это возможность заявить о себе, это возможность почувствовать, что ты кому-то нужен. Это возможность профессиональной реализации. Это возможность начать делать то, чему ты учился, а не становиться менеджером торгового зала с дипломом юриста», – сказала Касамарова.

По ее словам, столь широкий охват конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» очень сильно показывает запросы молодежи.

«Молодежи хочется, чтобы была возможность для самореализации, ей хочется, чтобы было интересно. Проекты как раз попали в десяточку, потому что они все про самореализацию, про то, чтобы показать свою заинтересованность в том, что ты делаешь, значимость того, что ты делаешь, в том числе для страны», – подытожила Валерия Касамара.

Как сообщается на сайте платформы «Россия – страна возможностей», конкурсы охватили более 1 млн россиян. Так, на конкурс управленцев «Лидеры России» поступило более 227 тыс. заявок (на 30 тыс. больше, чем годом ранее), на конкурсе «Мой первый бизнес» зарегистрировались 640 тыс. школьников (в 2017-2018 годах – 408 тыс.), а на олимпиаду «Я – профессионал» подали заявки более 430 тысяч студентов (в прошлом году – 295 тыс.). В региональных чемпионатах «Абилимпикс» этого года соревновались 9 тыс. 005 человек.

Как сообщил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров, на 20 ноября число россиян, которые стали участниками флагманских конкурсов, превысило 1,2 млн. «Отмечу, что заявочная кампания некоторых проектов еще не завершилась. Продолжается регистрация на участие в студенческой олимпиаде «Я – профессионал» и конкурсе «Мой первый бизнес», – сообщил Комиссаров. Он отметил, что интерес к конкурсным проектам платформы продолжает расти, а число участников значительно превысило прошлогодние результаты.