Секретарь ОП: Реализация нацпроектов – дело всего народа, а не только бюрократии

В пятницу, 2 ноября, в Гостином Дворе в Москве открылся двухдневный итоговый форум «Сообщество», завершающий региональный цикл форумов Общественной палаты России 2018 года. Секретарь ОП Валерий Фадеев отметил, что в последние годы гражданское общество в России становится сильнее.

«В последние годы гражданское общество становится сильнее – это очевидно. У нас десятки тысяч действенных, деятельных НКО, которые вносят свой вклад в улучшение жизни по всей стране», – приводятся слова Фадеева в сообщении на сайте Общественной палаты.

Глава ОП перечислил важные проекты, на которых были сконцентрированы усилия общественников в 2018 году. Речь шла в том числе о наблюдении за ходом выборов. «150 тыс. наблюдателей было задействовано на выборах президента в марте, что, несомненно, позволило повысить легитимность выборов. Были поставлены очень серьезные высокие барьеры на пути возможных манипуляций или даже фальсификаций», – отметил он.

Кроме того, общественники принимали участие в обсуждении пенсионных изменений. «Понятно, что слишком много пенсионеров, все меньше работающих, эта финансовая аргументация нам ясна. Но возникает слишком много вопросов по пенсионным изменениям. Мы подготовили доклад, который называется «27 вопросов правительству». Проблема здесь не столько финансовая, сколько эмоциональная, общественная, политическая. Нельзя проводить такие мероприятия без обсуждения с народом. Нельзя и все! Люди обижаются, когда их ставят перед фактом: будем делать так, а вы примите как есть. Так нельзя, надо разговаривать с людьми», – подчеркнул Фадеев.

Он призвал Общественную палату работать, чтобы установить тесную связь и наладить коммуникацию между людьми и властью.

«Теперь нужна концентрация на национальных проектах. Президент отметил, что если программа по нацпроектам будет реализована, то она очень сильно поднимет страну. Мы должны реализовать ее все вместе. Это дело всего народа, не только бюрократии», – подчеркнул секретарь Общественной палаты.

Фадеев привел данные социологического опроса на предмет того, должны ли общественные палаты участвовать в контроле за реализацией важнейших указов президента. Он напомнил, что половина опрошенных ответили на этот вопрос утвердительно и только 7% придерживаются обратного мнения. «Таким образом, от нас ожидают того, что мы будем участвовать в реализации этих проектов, по крайней мере, контролировать», – заметил он.

«Опираться надо на интересы народа, на его ценности. Часть элиты иногда становится в позу: «Мы хорошо знаем, как делать, мы умные, вы не понимаете, мы вас научим, как действовать, а если вы не согласны с нами, не понимаете – потому что, видимо, умом не вышли». Это глубоко ошибочная позиция, нельзя понукать народ за его будто бы некомпетентность, потому что люди не в теории – на себе испытывают результаты реформ, все последствия, и в этом отношении люди абсолютно компетентны. Задача элиты – принять у народа его истинные ценности и интересы и на базе этих ценностей сформулировать операционные, прагматичные цели и задачи. Тогда общество будет искренне поддерживать проводимую политику, тогда возникает связь между элитой и народом, тогда общество становится сплоченным, а государство – сильным», – заключил Валерий Фадеев.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, выступая как председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения, заметила, что роль общественных советов будет велика в процессе мониторинга реализации национальных проектов.

«И в наш совет пришло письмо от Общественной палаты России с просьбой проанализировать насколько национальный проект «Демография» соответствует целям национального развития, обозначенных в майских указах президента. Но ведь целям национального развития будут отвечать не только нацпроекты, но и федеральные проекты, государственные и региональные программы. Разобраться в этом даже экспертам очень сложно», – сказала она.

«Как это сшить все в единую ткань, которая бы могла сказать, достигнута ли цель нацпроекта? Я призываю нас всех не только осуществлять общественный контроль над национальными проектами, но и этот процесс управленческий каким-то образом прояснить», – заключила Тополева-Солдунова.

Форум Общественной палаты России «Сообщество» – это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Цель форумов – создание единой площадки для обмена мнениями и выработки решений между гражданским обществом, бизнесом и властью.