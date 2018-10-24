В США умер человек, в честь которого назвали Super Mario

В американском штате Вашингтон в возрасте 84 лет умер Марио Сегале, в его честь получил имя популярный персонаж японской корпорации Nintendo Super Mario.

«Марио Сегале, в честь которого персонаж Super Mario получил имя, умер в возрасте 84 лет», – сообщает Newsweek в официальном микроблоге Twitter.

Mario Segale, whose name was inspiration for Nintendo character, dies aged 84 https://t.co/QXyKEQUOrf pic.twitter.com/AeIRXcEauf — Newsweek (@Newsweek) 2 ноября 2018 г.

Уточняется, что у американского застройщика итальянского происхождения Сегале остались четверо детей и девять внуков. Он умер 27 октября. Но об этом стало известно позднее.

По данным издание, компания Nintendo подарила персонажу своих игр имя Сегале, поскольку в 1980-х арендовала у него офис. Тот был не против использования своего имени в названии.