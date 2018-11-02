Глава Хакасии распорядился заменить 140 опор ЛЭП

В работах по замене электросетей республики будут участвовать 15 бригад из энергетических служб четырех регионов, которые заменят около 20 километров провода, – таким должен стать результат распоряжения руководителя Хакасии Михаила Развожаева.

Энергетики из четырех регионов, специалисты «Хакасэнерго», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго – РЭС» и «Тываэнерго» заменят 140 опор линий электропередач в Хакасии, – сообщило в пятницу интернет-издание «Хакасия». Работы по предупреждению возникновения массовых отключений в условиях опасных природных явлений пройдут в Черногорске, Алтайском, Боградском, Аскизском и Таштыпском районах.

Работы стали частью учений энергетиков, организованных по инициативе врио главы Хакасии Михаила Развожаева. Руководитель республики рассказал, к нему через соцсети довольно часто обращаются люди, которые жалуются на проблемы со светом, – отмечает издание «Хакасия».

Напомним, Развожаев назначен на пост временно исполняющего обязанности руководителя 3 октября. До этого он занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа. Развожаев был участником программы подготовки кадрового резерва, которую, по поручению президента страны, ведет Высшая школа государственного управления РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и госслужбы).

Назначение Развожаева состоялось из-за того, что в Хакасии не удалось избрать главу республики. На голосовании 9 сентября во второй тур вышли врио главы региона Виктор Зимин и кандидат-коммунист Валентин Коновалов. Но Зимин снял свою кандидатуру. В результате 11 ноября состоится повторное голосование, на котором Коновалову надо будет набрать свыше 50% голосов. Если у него это не получится, до новых выборов республику будет возглавлять Развожаев.