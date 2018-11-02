Выяснилось, что супергерои в фильмах опаснее злодеев

Специалисты медицинского колледжа в Херши сделали вывод, что супергерои из фильмов несут больше опасности для окружающих, чем злодеи.

По мнению ученых, такие фильмы могут произвести на детей негативное впечатление. Об этом они рассказали на конференции Американской академии педиатрии в докладе «Изображение насилия в супергеройских фильмах, распределенное по гендеру и отношению протагонист – антагонист», пишет РЕН ТВ со ссылкой на EurekAlert!

Для исследования специалисты выбрали выпущенные в 2015 и 2016 годах фильмы о супергероях. Они отобрали 10 кинолент, в число которых вошли «Дэдпул», «Мстители: эра Альтрона», «Отряд самоубийц» и другие.

Согласно подсчетам медицинских работников, положительные герои участвовали в драке 1 тыс. 201 раз, а злодеи – 599. Супергерои использовали смертельное оружие 659 раз, а их антагонисты – 604. Убийств герои также совершили больше: 168 против 93. «Преуспели» они и в разрушениях частной собственности: 199 против 191.

Злодеи из фильмов «превзошли» супергероев по одному показателю: они использовали запугивание и пытки 237 раз, в то время как положительные персонажи – 144 раза.

Специалисты в своем исследовании рассказали, что в целом в этих фильмах происходит 23 акта насилия в час со стороны супергероев и не более 18 – со стороны злодеев. При этом, как и предполагалось, мужчины были агрессивнее женщин: со стороны сильного пола за час совершалось в среднем 34 акта насилия, а со стороны женских персонажей – семь.

Педиатры предупредили, что маленькие дети могут брать пример со стороны своих любимых супергероев и совершать акты насилия в реальной жизни.