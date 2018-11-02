Полиция изучит видео с угрожавшей блогерам краснодаркой на Bentley

Краснодарские полицейские изучают видео, на котором местная жительница угрожает и оскорбляет блогеров, опубликовавших в интернете ролик о том, как она паркует свой Bentley на пешеходном переходе, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Сотрудники кубанской полиции изучают видео, распространенное в социальных сетях, где гражданка, находясь, предположительно, в помещении правоохранительных органов, нецензурно выражалась», – сообщили в региональном главке МВД.

В полиции сообщили, что уже установили личность женщины, а также автомобиль, владелицей которого она является. Выяснилось, что в течение 2018 года в отношении 41-летней краснодарки полицейскими составлено свыше 20 протоколов об административных правонарушениях за нарушение ПДД, в том числе 31 октября за парковку Bentley на пешеходном переходе в центре Краснодара

Напомним, на появившихся в соцсетях и СМИ видео женщина, предположительно по имени Екатерина Гатикоева, используя жаргонные выражения, спрашивает, «на каком основании без моего ведома» опубликованы ролики с ее поступками. За этим с ее стороны следуют угрозы применения сексуального насилия, озвученные в той же манере, передает РИА «Новости».

Согласно закону о СМИ газета ВЗГЛЯД не может опубликовать видео из-за содержащейся в нем нецензурной лексики.

Кроме того, на видео, смонтированном из разных фрагментов, она, находясь рядом с припаркованной на переходе прямо напротив администрации Краснодарского края машиной, поясняет, что может себе это позволить. На других кадрах женщина, предположительно, в отделе полиции нецензурно ругается.

При этом женщина представилась судьей Арбитражного суда Краснодарского края, однако в суде сообщили, что она таковой не является.

«По факту публикации и распространения в социальных сетях видеоролика с участием Гатикоевой Екатерины Александровны, содержащего нецензурную лексику, информируем, что Гатикоева Екатерина Александровна не является и никогда не являлась судьей Арбитражного суда Краснодарского края», – сообщила пресс-служба суда.